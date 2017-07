„Mir verrät mein Sinn: Das ist im Bier drin“

Das Stadtmarketing Holzminden und die Brauerei Allersheim präsentieren erstmals die Bier-Aroma-Seminare.

Holzminden (28.07.17). In kaum einem anderem Land wird das Getränk aus Malz und Hopfen mehr wertgeschätzt als in Deutschland. Egal, ob bei gemütlichem Grillen, atemberaubenden Sportevents oder auch prachtvollen Hochzeiten, ein gutes Bier darf in der Regel nicht fehlen. Was ist aber wirklich in meinem Bier drin? Schmecke ich da ausschließlich natürliche Aromen oder ist das alles künstlich? Trinke ich eigentlich ein qualitativ hochwertiges Gebräu oder lasse ich mich von schönem Design täuschen?

Diesen Fragen können alle Biergenießer nun auf den Grund gehen und den Selbsttest machen. Das Stadtmarketing Holzminden und die Brauerei Allersheim lädt nämlich zu den ersten Bier-Aroma-Seminaren in das Museum Torhaus am Katzensprung ein. (tp)



Mehr Lesen Sie im TAH vom 29.07.17