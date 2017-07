Wenn Hilfe über-lebensnotwendig ist…

Der TAH gewährt einen exklusiven Einblick in die Abläufe auf der Intensivstation.

Holzminden (28.07.17). Wenn Hilfe überlebennotwendig ist, dann kümmert sich das Team der Intensivstation um die Menschen. Seit einem guten halben Jahr arbeiten sie im Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden in neuen Räumen. Das Herzstück des ersten Bauabschnitts, der im letzten Jahr verwirklicht wurde, war die vergrößerte Intensivstation mit sehr viel mehr Intensivbetten und modernster Technik. Welche Vorteile bietet die neue Intensivstation? Welche Technik steht dort zur Verfügung? Und wie haben sich die hoch qualifizierten Mitarbeiter dort in den Arbeitsalltag eingefunden? Der TAH wollte diese Fragen beanwortet wissen und hat eine Tag hineingeschnuppert in den Alltag der Intensivstation am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden.

Lesen Sie mehr im TAH vom 29.07.17