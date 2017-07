Diabetologe: Lücke soll geschlossen werden

Holzminden (28.07.17). Die Zahl der Menschen, die an Diabetes leiden, ist hoch – auch im Kreis Holzminden. Und sie wächst von Jahr zu Jahr. Betroffen sind Männer und Frauen (und Kinder) aller Altersklassen. Ihre routinemäßige ärztliche Versorgung übernehmen zumeist die Hausärzte. Doch bei speziellen Fragen wenden sich die Patienten verständlicherweise lieber an einen Spezialisten. Das wäre in diesem Fall ein Allgemeinmediziner mit dem Schwerpunkt Diabetologie. Doch davon gibt es gar nicht so sehr viele. Nach der – für viele Patienten überraschenden – Schließung der Diabetologie-Praxis im MVZ hinter dem Holzmindener Krankenhaus vor kurzem lautet für Betroffene jedenfalls die Frage „Wohin nun?“ Müssen sie ab sofort tatsächlich nach Einbeck, Northeim oder Hameln fahren, wo die nächsten Diabetologen-Praxen liegen? Der TAH fragte bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Bezirksstelle Göttingen, nach. (rei)

Lesen Sie mehr im TAH vom 29.07.17