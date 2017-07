530 Kilometer nach Holzminden gerudert

Die Ruderer aus Zernsdorf bei ihrer Ankunft in Holzminden.

Holzminden/Zernsdorf (28.07.17). Einmal im Jahr macht der Ruderverein Zernsdorf eine Sommerwanderfahrt natürlich auf dem Wasser mit dem Ruderboot. In diesem Jahr sollte die Fahrt von dem kleinen Ort an der Dahme südlich von Berlin ins 530 Kilometer ferne Holzminden gehen. Für die Zernsdorfer Ruderexperten ist Holzminden keine unbekannte Größe. Seit vielen Jahren verbindet sie eine Freundschaft mit dem RC Holzminden. Schon mehrfach hat man sich gegenseitig besucht, und vor sieben Jahren sind zwei „Holzis“ – so heißen die Holzmindener Ruderer in Brandenburg – von Holzminden über Weser und Mittellandkanal nach Zernsdorf gerudert. (fhm)

