Unfall mit sechs Fahrzeugen

Beverungen/Dalhausen (29.07.17.) Am Sonnabend gegen 8.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Unteren Hauptstraße in Dalhausen. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Untere Hauptstraße von Borgentreich in Richtung Beverungen. Aus gesundheitlichen Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin die 21-jährige Beifahrerin das Fahrzeug nach rechts steuerte. Dabei wurden vier geparkte Pkw und der Auflieger eins Tankfahrzeugs beschädigt. Die Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung zunächst in ein Krankenhaus verbracht. Drei der beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Durchgangsstraße nur einseitig befahrbar. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 14.500 Euro geschätzt. (tah)