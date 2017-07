Fehlalarm durch Wasserdampf

Stadtoldendorf (29.07.17). Gegen 2.10 Uhr in der Nacht zu Sonnabend mussten die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Stadtoldendorf in den Holeburgweg ausrücken. Bei der dortigen Firma Knauf Gips hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Als wenige Minuten nach der Alarmierung die ersten Brandschützer am Einsatzort angekommen waren, stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen „Fehlalarm“, ausgelöst vermutlich durch Wasserdampf, gehandelt hat. So konnten die Feuerwehrmänner und -frauen mit ihren Fahrzeugen wieder zurück ins Gerätehaus fahren. Im Einsatz waren zehn Brandschützer mit zwei Einsatzfahrzeugen sowie ein Rettungswagen. (gl)