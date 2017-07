Vom Hard-Rock bis zum Blues

Die jungen Musiker von Flooot bewiesen, dass Blechblasinstrumente alles andere als altbacken sind.

Fürstenberg (30.07.17). Bereits zum vierten Mal präsentierte das junge Organisationsteam des Jugend- und Kulturvereins aus Fürstenberg unter dem Motto „Solling-Jump – am Waldesrand“ ein Live- Open-Air-Musikfestival. Auf dem Gelände des ehemaligen Schulhofes und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Mittelalterdorf Bokenrode gaben sich Bands und Einzelinterpreten unterschiedlichster Musikrichtungen ein Stelldichein und begeisterten dabei ein großes Publikum. Wahrscheinlich ist es genau diese Mischung, die den Erfolg des Fürstenberger Musikfestivals ausmacht. Erneut ist es den Organisatoren des eigens für dieses Event gegründeten Vereins gelungen, unterschiedlichste Musikrichtungen innerhalb einer Veranstaltung zu präsentieren. Vom Hard-Rock, über melodischen Blues, Deutsch-Rap sowie Blech- Blas-Rap, bis hin zu gut gecoverten Rocksongs der Neunziger reichte in diesem Jahr das Programm und hielt damit für nahezu jeden Musikgeschmack etwas bereit. (jbo)