Hart erkämpfte Titelverteidigung

Der FC Stadtoldendorf freut sich über die Titelverteidigung und die neue Schale.

Arholzen (31.07.17). Mit Bravur trotzte der TSV Arholzen als Ausrichter den schlechten Wetterverhältnissen der vergangenen Tage, so dass das Turnier der Samtgemeinde Eschershausen/Stadtoldendorf nach anfänglichen Problemen doch noch souverän zu Ende gebracht wurde. Am Ende der zwei voll gepackten Fußballtage freute sich der FC Stadtoldendorf über den Turniersieg und somit die Titelverteidigung. Bei herrlichem Fußballwetter ging es daher am Samstagnachmittag in die heiße Phase des Turniers. Nach den vorangegangenen Gruppenspielen setzten sich für die Halbfinals der Gastgeber TSV Arholzen, der FC Stadtoldendorf, der MTSV Eschershausen und der TSV Lenne durch. Im ersten Halbfinale ging der FC Stadtoldendorf natürlich als klarer Favorit gegen den TSV Arholzen hervor. Dennoch musste sich der Gastgeber in Hälfte eins keineswegs vor dem FC verstecken. Zwar waren die Homburger über die volle Spiellänge das spielbestimmende Team, welchem zugleich aber auch zu häufig die nötige Konsequenz vor dem Tor fehlte. Der TSV hielt engagiert und couragiert dagegen, so dass man mit einem 0:1-Rückstand in die Pause ging. In Hälfte zwei zeigte der FC jedoch seine ganze Klasse, womit die Überlegenheit eindeutiger wurde. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte FC-Stürmer Fuhat Kazan auf 2:0. Direkt im Anschluss fiel nach einem Eckenabpraller auch das 3:0 durch Artur Kaufmann. FC-Kapitän Kasim Yildiz und ein weiteres Mal Artur Kaufmann machten kurz vor Schlusspfiff schließlich den 5:0 Endstand und gleichzeitig den Finaleinzug perfekt. Der Finalgegner musste sich im zweiten Halbfinale zwischen dem MTSV Eschershausen und dem TSV Lenne herausstellen. Hier sahen die zahlreichen Zuschauer in den ersten Minuten ein überwiegend ausgeglichenes Spiel inklusive zahlreicher Mittelfeldaktionen. Mit zunehmendem Spielverlauf wurde jedoch der TSV Lenne die spielbestimmende Mannschaft bis TSV-Goalgetter Edward Urich letztlich mit einem starken Drehschuss in den Winkel zum verdienten 1:0 einnetzte. Dieser war nach herausragender Vorlage von Mitspieler Marvin Warnecke kurz darauf erneut erfolgreich, was das 2:0 für Lenne bedeutete. Halbfinalgegener Eschershausen schaffte es nach gutem Beginn nun nicht mehr ins Spiel zurückzukommen, weshalb auch vermehrte Motivationsrufe des Trainers Carsten Sager erfolglos blieben. In kurzen Abständen fielen daher auch die Gegentore zum 3:0, 4:0 und 5:0 durch die Torschützen Simon Vatterott, Niklas Klemm und Niko Klassen. Damit qualifizierten sich der FC Stadtoldendorf und der TSV Lenne deutlich für das angestrebte Endspiel. Zuvor musste jedoch per Elfmeterschießen das drittplatzierte Team ermittelt werden. Sowohl der TSV Arholzen als auch der MTSV Eschershausen versenkten die beiden ersten Elfer souverän. Beim dritten Anlauf fehlte dem TSV-Schützen allerdings jegliche Präzision, da dieser deutlich das Tor verfehlte. Ein knapp unter die Latte geschossener und ein gehaltener Elfmeter bescherte Eschershausen schließlich einen guten dritten Platz. Danach waren sämtliche Spieler und Zuschauer auf das vielversprechende Finale gespannt. Beide hatten im Vorfeld durch grandiose Spiel- Stafetten überzeugt, was eine klare Favoritenbezeichnung gar unmöglich machte. Die erste Großchance des Spiels gehörte bereits kurz nach Anpfiff dem FC Stadtoldendorf, die aber leichtfertig vergeben wurde. Trotzdem folgte direkt darauf, nach gravierendem Stellungsfehler der Lenner-Defensive, die 1:0 Führung durch FC-Tormaschine Artur Kaufmann. Mit zunehmender Spiellänge nahm das Spiel spürbar an Intensität zu, was einerseits die Stimmung antrieb, aber andererseits den Spielfluss durch häufige Fouls blockierte. Mehr Spielanteile hatte in Hälfte eins eindeutig der FC, da dieser durch hohes Pressing und gute Manndeckung einen Lenner Spielaufbau stets zu unterbinden wusste. Doch auch im Finale musste erneut die Chancenverwertung der Stadtoldendorfer bemängelt werden, da man vermehrt super Tormöglichkeiten nicht zu nutzten wusste. Die zweite Hälfte vermittelte jedoch ein ganz anderes Bild, weil der TSV Lenne nun die bessere Mannschaft wurde. Nach einem perfekt ausgeübten Konter erzielte Kilian Nolte auch den mittlerweile verdienten 1:1-Ausgleich. Als ein Spiel auf Messers Schneide ging es in die spannende Schlussphase. Beide Teams versuchten ihrerseits die Führung zu erlangen aber auch gleichzeitig defensiv fehlerfrei zu bleiben, so dass es nach 2x20 Minuten beim 1:1-Unentschieden blieb. Trainern, Spielern und Zuschauern war eindrucksvoll bewiesen worden, dass hier definitiv die zwei besten Mannschaften des Turniers gegeneinander spielten. Die endgültige Entscheidung musste also erneut ein Elfmeterschießen bringen. Schlussendlich zeigte der FC Stadtoldendorf die stärkeren Nerven und machte mit insgesamt 5:4 den Turniersieg und die Titelverteidigung perfekt. Anschließend erfolgte die Siegerehrung bei der Urkunden, Gutscheine und die neue „Meisterschale“ des Turniers ausgehändigt wurden. Dazu betonte Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders: „ Ich bin sehr stolz, wie dieses Turnier abgelaufen ist. Wir haben tollen Sport mit fairen Sports-leuten gesehen, was nicht immer selbstverständlich ist. Außerdem bin ich froh, dass es in diesem Jahr organisatorisch möglich war, dass sie-ben Teams an dem Turnier teilnehmen konnten, an- stelle von dreien, wie letztes Jahr“. Auf Seiten des Turnierausträgers konnte man ebenfalls zufrieden sein, weshalb Frank Beckmann, Vorsitzender des TSV Arholzen, im TAH-Interview verriet: „ Wir sind sehr zufrieden, dass es uns trotz des schlechten Wetters der letzten Tage möglich war, das Turnier bei uns zu Ende zubringen.“