Verdacht auf E.coli-Bakterien

Würgassen (30.07.17). In den Beverunger Ortsteilen Würgassen und Herstelle werden die Bürger seit dem Wochenende gewarnt, ihr Trinkwasser vor der Benutzung besser abzukochen. Im benachbarten Bad Karlshafen sind E.coli-Bakterien festgestellt worden. Die Beste Stadtwerke kaufen das Trinkwasser für Würgassen und Herstelle in Bad Karlshafen! Es bestehe also zumindest die Möglichkeit, dass die Bakterien auch dorthin gelangten. Es sollen Proben genommen werden, um den Verdacht zu überprüfen. Diese Tests dauern jedoch 36 Stunden. Bis dahin sollten die Bewohner ihr Trinkwasser nicht unbehandelt benutzen. E.coli-Bakterien können Durchfall und Darmentzündungen auslösen. Die Ursache für das Aufkommen in Bad Karlshafen ist bisher noch unklar. Es besteht die Möglichkeit, dass die starken Regenfälle der vergangenen Woche etwas damit zu tun haben. (tah)