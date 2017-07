Kunterbunte Küche für Jung und Alt

Den Kindern machte das Kochen viel Spaß.

Holzminden (30.07.17). Bereits zum dritten Mal begeisterte das Kinderkochfestival zahlreiche „Gourmetmäuse“ auf dem Marktplatz Holzminden. Gleichzeitig bot das Stadtmarketing Holzminden in diesem Jahr parallel als Abrundung der Veranstaltung den Bunten Markt der Düfte & Aromen an. Somit war für alle Altersklassen ein aromatisch-kulinarisches Erlebnis möglich. Beim Kinderkochfestival nahmen in diesem Jahr rund 100 Kinder an der Herstellung unterschiedlichster Gerichte teil. (tp)

