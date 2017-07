Wer gewinnt den „Hundepo“?

Petra Gottwald rast mit Hundedame Tonya ins Ziel

Holzminden (30.07.17). Auf Pfiff geht‘s los! Am Wasserübungsplatz in Holzminden wurde der Wesermeister im Agility-Sport auf dem Gelände des Schäferhundvereins Holzminden-Altendorf gesucht. Wer die beste Zeit läuft, springt und erklimmt, entscheidet den „Hundepo“, wie die Sieger-Trophäe liebevoll genannt wird, für sich. Insgesamt 180 Hunde gehen an den Start, um die Wesermeisterschaft in die eigene Hundehütte zu holen. Die Hundeliebhaber reisen teilweise in Wohnwagen an oder zelten direkt vor Ort. Zwei Tage lang springen Hund, Herrchen und Frauchen, in unterschiedlichen Kategorien (Small bis 35 Zentimeter Schulterhöhe, Medium ab 35,5 Zentimeter Schulterhöhe, Large ab 43 Zentimeter Schulterhöhe) über die verschiedenen Hindernisse. (lb)

