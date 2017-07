Feuerwehrschaum mal anders

Ob mit oder ohne Schaum-Bad: Die Partygäste hatten viel Spaß.

Heinade (30.07.17). Wenn die Feuerwehren damit beginnen, Schaum zu versprühen, ist der Anlass dazu meist nicht fröhlicher Natur. Ganz anders an diesem Wochenende in Heinade. Dort hatte die Freiwillige Feuerwehr wieder einmal zu einer Schaumparty an das Sportzentrum in der Mitte des Ortes eingeladen, und zahlreiche Party- Fans nutzten die Gelegenheit, zu heißen Beats in das flockige Etwas einzutauchen. (jbo)

Lesen Sie mehr im TAH vom 31.07.17