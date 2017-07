Kurse der KVHS Holzminden starten

Die Titelseite des neuen Programmhefts der KVHS.

Kreis Holzminden (31.07.17). Sie sind da, die neuen Programmhefte der Kreisvolkshochschule Holzminden; mit 248 Kursangeboten für die Zeit von August bis Dezember. Erhältlich ist die Broschüre ab sofort in den meisten öffentlichen Einrichtungen im Landkreis sowie in der Geschäftsstelle der KVHS in der Neuen Straße 7 in Holzminden. Unter www.kvhs-holzminden.de ist das Programm auch im Internet einsehbar und buchbar. Selbstverständlich besteht weiterhin die Möglichkeit sich schriftlich oder persönlich in der Geschäftsstelle in Holzminden oder bei den Außenstellenleitungen anzumelden.

„Wir setzen auf Vielfalt, sowohl inhaltlich wie auch methodisch.“, so die Leiterin der Kreisvolkshochschule, Petra Piontek. „Wir bieten zusätzlich zu unserem klassischen Kursangebot auch Online Kurse an. Neben Bewährtem gibt es im zweiten Semester wieder viele neue Angebote. Dabei ist es uns wichtig, die KVHS weiterhin als einen Ort der persönlichen Begegnung und des sozialen Miteinanders zu gestalten.“

Neu im Angebot sind zum Beispiel Workshops wie „Grenzen setzen im Ehrenamt“ oder „Interkulturelle Kompetenz in Beruf, Ehrenamt und Alltag“, ein Grundkurs Latein, Klettern für Anfänger, ein Smartphone-Kurs für Neulinge, afrikanische oder thailändische Küche und Vorträge zu Themen wie „Hilfe mein Kind ist unkonzentriert und auffällig“ oder „Regelung des digitalen Erbes.

Wer etwas für seine Gesundheit tun oder in Sachen Ernährung Neues ausprobieren möchte, kann aus knapp 60 Angeboten auswählen. Yoga, Qi Gong, Rückenfit, Kinesiologie oder Gymnastik bieten die Möglichkeit, die eigenen gesundheitlichen Ressourcen zu stärken. Durch Kochkurse kann der heimische Küchenplan erweitert bzw. umgestellt werden. Im Bereich der beruflichen Bildung können Interessierte aus 56 Angeboten auswählen. Einen Schwerpunkt bilden dabei Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte zu Themen wie Sprachförderung in der Kita, frühe mathematische Bildung oder das Schreiben von Entwicklungsberichten und Förderplänen in der Kita. In Lehrgängen besteht zudem die Möglichkeit, sich beispielsweise als Kindertagespflegeperson, als Heilpraktiker für Psychotherapie oder als Schul- bzw. Integrationsbegleitung zu qualifizieren.

Seit vielen Jahren ist die KVHS Holzminden an das bundesweite Kurs- und Zertifikatssystem Xpert Business der Volkshochschulen für kaufmännische Weiterbildungen angeschlossen. Sie gehört nun auch zum neuen Xpert Business LernNetz und bietet zehn Online-Kurse von der Finanzbuchhaltung über Lohnbuchführung bis hin zu Steuerrecht an. In den Live-Webinaren lernen die Teilnehmenden von zu Hause aus. Die Prüfungen finden in der KVHS statt. Bei Bedarf können zusätzlich auch Selbstlerngruppen, Übungsseminare oder Prüfungsvorbereitungskurse angeboten werden.

Im Bereich Kunst und Kultur bietet die KVHS 31 Kurse an, vom Malen und Zeichnen über textiles Gestalten bis hin zu weihnachtlicher Floristik oder auch Tanz. Breit gefächert sind die 37 Kursangebote im Bereich Gesellschaft mit Vorträgen zu unterschiedlichen Rechtsfragen, zum Einbruchschutz oder auch Kursen zur Persönlichkeitsbildung und Erziehungsfragen. Ob Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch oder Spanisch, auch hier bietet die KVHS in 25 Sprachkursen die Möglichkeit eine neue Sprache zu erlernen oder vorhandene Sprachkenntnisse zu erweitern. Ein Bildungsurlaub „Spanisch für Einsteiger“ vom 18. bis 22. September bietet Gelegenheit, konzentriert in einer Woche Grundkenntnisse der Sprache zu erlangen. Bei den weiteren angebotenen Bildungsurlaubsseminaren spannt sich der Bogen von ökologischen Themen über Office 2013-Kompakt bis hin zum Management von Beruf und Alltag oder „Älter werden im Beruf“.

Für Fragen und Beratung zu den aktuellen Bildungsangeboten steht das KVHS-Team gerne zur Verfügung. Die Geschäftsstelle der KVHS Holzminden in der Neuen Straße 7 ist unter Telefon 05531/707-224 und 707-394 oder per Fax unter 05531 707-408 sowie über die E-Mail-Adresse info@kvhs-holzminden.de zu erreichen.