Mit der Kamera durch Holzminden: Erster Holzmindener Fotowalk

Dank der Initiative von Christian Zimmermann, CR Desgin Photography, findet nun auch in Holzminden der erste Fotowalk statt.

Holzminden (31.07.17). Hobbyfotografen aufgepasst! Im Herbst gibt es eine gute Gelegenheit, die Stadt der Düfte und Aromen einmal so richtig in Szene zu setzen.

CR Design Photography lädt am Sonnabend, 16. September gemeinsam mit der Stadtmarketing Holzminden GmbH zum 1. Fotowalk Holzminden ein.Treffpunkt ist um 10 Uhr am Marktplatz. Dann geht es in geselliger Runde los, entlang der schönsten Plätze der Stadt, um besondere Motive Holzmindens zu knipsen.

Der Spaß und Austausch mit Gleichgesinnten steht bei der Veranstaltung im Vordergrund. Hobbyfotografen können die Veranstaltung als Anlass nehmen vielleicht das erste Mal mit Models zu arbeiten und die Gelegenheit nutzen, sich mit anderen Fotografen, Hobbyfotografen und Models auszutauschen.

Ob Fotograf oder Hobbyfotograf, jeder der Spaß am Fotografieren hat ist herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnehmer sollten jedoch eine gute Kameraausstattung besitzen und diese auch gut bedienen können. Erfahrung im Fotografieren von Models ist von Vorteil, aber nicht unbedingt notwendig. Auch Models, die Spaß daran haben sich fotografieren zu lassen können gerne vorbeikommen. Das Konzept des Fotowalks ist in anderen Städten bereits weit verbreitet.