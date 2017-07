Hilfsgüter erreichen das Baltikum

Die ehrenamtlichen Helfer bei der Verladung der Hilfsgüter in Stadtoldendorf.

Kreis Holzminden (31.07.17). Not lindern mit Dingen, die hierzulande nicht mehr benötigt und deshalb oft einfach weggeworfen werden, das hat sich die DRK-Auslandshilfe Schorborn/Emmerborn seit 2003 immer wieder zum Ziel gesetzt und deshalb einmal mehr einen humanitären Hilfsgütertransport auf den Weg nach Litauen gebracht. Seit dem letzten Transport im Dezember 2016 hatten die ehrenamtlich Aktiven der DRK-Auslandshilfe wiederum fleißig Altkleider und Sachspenden gesammelt, sortiert und transportfähig verpackt. Als der 40-Tonner Großraum-LKW mit Anhänger der Spedition Göllner dann an der Lagerhalle am alten Güterbahnhof in Stadtoldendorf eintraf, hatte sich ein engagiertes Team von acht freiwilligen Helfern vor Ort eingefunden, um die vielen Kartons und Säcke zu verladen.

