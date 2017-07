Die „Männer in Orange“ leben gefährlich

Die Männer der Straßenmeisterei bitten um mehr Rücksichtnahme.

Kreis Holzminden (31.07.17). Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, doch ihr Alltag sieht leider manchmal anders aus: Die „Männer in Orange“ bitten um mehr Rücksichtnahme, wenn sie ihre tägliche Arbeit auf den Bundes- und Landesstraßen in der Region verrichten. Ohne die Straßenwärter wären nicht die Grünstreifen neben der Straße so gepflegt, nicht die Straßen so geräumt, dass der Verkehr ungehindert rollen kann. Wie riskant ihr Job ist, zeigt ein tödlicher Vorfall bei der Straßenmeisterei Stadthagen. (nig)

