In der Schule kokelt der Kühlschrank

Ein technischer Defekt am Kühlschrank löste den Alarm aus.

Holzminden (31.07.17). Feueralarm drei Tage vor Schulbeginn in der Georg-Von-Langen-Schule auf dem Kiesberg in Holzminden. Kurz vor halb sechs am Montagnachmittag schlägt die Brandmeldeanlage Alarm. Schnell ist die Holzmindener Wehr mit 33 Frauen und Männern vor Ort. Und schnell ist in dem weitläufigen Gebäudekomplex an der Von-Langen-Allee auch die Ursache gefunden: im Trakt, in dem sonst Köche, Hotelfachleute und Restaurantfachleute ausgebildet werden, gab es einen Kabelbrand an einem der großen Kühlschränke. (bs)