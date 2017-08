Vermeintliche Rauchsäule über Brevörde

Brevörde (01.08.2017). Eine Meldung über einen Waldbrand hat am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr die Feuerwehren in der Samtgemeinde Bodenwerder – Polle in Atem gehalten und für einen Großeinsatz gesorgt. Die Anruferin gab an, im Bereich der „Glessestraße“ zwischen Brevörde und Glesse eine „Rauchsäule“ aus dem Wald gesehen zu haben. Diese hatte sie so der Feuerwehr – Leitstelle über den Notruf gemeldet. Entsprechend den, für dieses Szenario geltenden Alarmordnungen wurden dann die Feuerwehren Brevörde und Grave alarmiert. Zusätzlich wurden sämtliche Feuerwehr - Tanklöschfahrzeuge aus dem Bereich der Samtgemeinde Bodenwerder – Polle (Ottenstein, Bodenwerder, Polle, Halle, Hehlen) zum Einsatz gerufen. Weiterhin war ein Rettungswagen zur Eigensicherung der Einsatzkräfte in Bereitstellung. Beamte der Polizei nahmen umgehend ihre Ermittlungen zum gemeldeten „Waldbrand“ auf. Trotz intensiver Absuche der entsprechenden Waldbereiche durch Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt konnte kein Feuer ausgemacht werden. So wurde der Feuerwehehreinsatz gegen 09:30 Uhr durch den stellvertretenden Samtgemeindebrandmeister Hans –Albert Lange ergebnislos abgebrochen. Erste Vermutungen könnten hier auf aufsteigenden Wasserdampf nach den Regenfällen der vergangen Nacht oder Nebelschwaden, die durch den Wald gezogen sind, hindeuten. Im Einsatz waren rund 40 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner.(gl)