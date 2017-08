Flächenbrand am Ith weitet sich durch Windböen weiter aus

Windböen fachten die Flammen immer wieder an.

Eschershausen/Scharfoldendorf (01.08.2017). Ein in Brand geratenes Stoppelfeld hat die Ortsfeuerwehren Eschershausen und Dielmissen am Montagnachmittag in Atem gehalten. Gegen 16.25 Uhr wurde gemeldet, dass im Bereich der B 240 zwischen Scharfoldendorf und dem Ith zunächst rund 10 Quadratmetere eines abgeernteten Feldes in Brand geraten waren. Wie Ortsbrandmeister Christian Puschendorf mittelt, breitete sich das Feuer durch den kräftigen Wind jedoch rasend schnell aus. Die Flammen Flammen erreichten mit Windböen eine Höhe von zwei bis drei Metern. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Felder konnte jedoch erfolgreich verhindert werden. Es war durch die sommerlichen Temperaturen eine schweißtreibende Angelegenheit für die Brandschützer. Rund 40 Einsatzkräfte mit sieben Feuerwehrfahrzeugen waren hier im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Mit den Tanklöschfahrzeugen der Feuerwehr wurde im Pendelverkehr immer wieder neues Löschwasser herangeholt. Unterstützung kam von einem Landwirt mit einem Trecker und angehängten Grubberer. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass rund ein Hektar (10.000 Quadratmeter) Stoppelfeld und noch nicht abgeerntetes Getreide vernichtet wurden. Die Brandursache ist unklar, ob Erntearbeiten auf dem Feld ursächlich dafür sein könnten, ist noch offen. (gl)