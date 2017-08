Justus Meyer ist nicht zu stoppen

Boten tollen Sport: Marten Saal, Justus Meyer, Jonathan Remmers und Jonathan Just (von links) mit Turnierleiter Frank Klingspor.

Holzminden (02.08.17). Das in diesem Jahr zum sechsten Mal ausgetragene DTB Jugendturnier Bau Weiß Junior Classic konnte wie schon die Spring Junior Classic im Frühjahr alle Erwartungen des Veranstalters übertreffen. Das auf der Anlage des TC Holzminden ausgetragenen Tennisturnier verzeichnete einen Melderekord. Erstmals waren alle Konkurrenzen der Jungen und Mädchen der Jahrgänge U12, U14 und U16 am Start. Das Feld bestand aus 65 Spielerinnen und Spielern, die aus dem gesamten Bundesgebiet anreisten und drei Tage die Tennisanlage an der Liebigstraße zu ihrem zuhause machten. (r)