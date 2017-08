Arbeitsmarkt macht Sommerpause

Kreis Holzminden (01.08.17). Das war absehbar: Quartalsende, Schulabschluss, Ausbildungsende – das macht sich auch im Kreis Holzminden bei der Arbeitslosenzahl bemerkbar. Die Arbeitslosenquote stieg im Juli deshalb auf 6,7 Prozent. Beunruhigend ist das nicht. „Sommerpause auf dem Arbeitsmarkt“ überschreibt die Agentur für Arbeit in Hameln ihren Monatsbericht. Und Andreas Siever, Chef der Agentur für Arbeit in Holzminden, freut sich, dass die Quote „erheblich unter der des Vorjahres liegt“. 7,4 Prozent waren es damals, in Summe 214 Arbeitslose mehr. (bs)

Lesen Sie mehr im TAH vom 01.08.17