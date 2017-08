Heimrechttausch - Pokalspiel steigt in Holzminden

Holzminden (02.08.17). Der erste Versuch ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen, und auch der zweite Anlauf wird nicht in Boffzen stattfinden. Das Erstrundenmatch im Fußball-Bezirkspokal zwischen dem FC Boffzen und dem SV Holzminden wird am Donnerstag, 3. August, im Liebigstadion in Holzminden ausgetragen. Beide Seiten verständigten sich auf einen Heimrechttausch, da der Platz in Boffzen nach den erneuten Regenfällen nicht bespielbar ist. "Zudem wurde in der Sommerpause eine Beregnungsanlage eingebaut, und die Grasnarbe ist noch nicht komplett angewachsen", berichtet FC-Vorsitzender Hartmut Altmann im Gespräch mit dem TAH. Anstoß ist um 20 Uhr. (ue)