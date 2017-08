Öffentliche Fahndung

Ein möglicher Mittäter.

Höxter (r). Eine bislang unbekannte Person wird verdächtigt, am 29. November 2016, gegen 3.50 Uhr, an einer Tankstelle an der Albaxer Straße einen Automaten (Vorsprüher) an einer Waschanlage aufgebrochen und einen nicht näher bekannten Münzbetrag entwendet zu haben. Nun wendet sich die Polizei Höxter an die Öffentlichkeit. Ein möglicher Mittäter konnte durch eine Überwachungskamera auf dem Tankstellengelände aufgenommen werden. Mit Beschluss des Amtsgerichtes Paderborn werden Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, bittet um Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters.