Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Beverungen (02.08.17). Auf der Bundesstraße 241 ist am Mittwoch, 2. August, gegen 11.25 Uhr, ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 54-jährige Motorradfahrer aus Borgentreich befuhr die B241 in Richtung Beverungen. Kurz hinter der Abfahrt Jakobsberg beabsichtigte er offensichtlich einen LKW zu überholen. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es hierbei zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem VW Golf einer 52-jährigen Frau aus Lauenförde, welche die B241 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Motorradfahrer und sein Zweirad gerieten anschließend in den gegenüberliegenden Straßengraben. Durch den Unfall erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Fahrerin des Golfs blieb unverletzt. Die B241 wurde bis 14 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von 4.000 Euro.