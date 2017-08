„Fight Night“ in Holzminden

Packende Kämpfe und erschöpfte Boxer werden auch die vierte Fight-Night prägen.

Holzminden (02.08.17). Für Box-Fans wird am Sonnabend, 21. Oktober, die Holzmindener Stadthalle der Treffpunkt sein. Zum vierten Mal lädt Jamal Ibrahim zur „Fight-Night“ nach Holzminden ein. Nach den erfolgreichen drei Box-Veranstaltungen in den vergangenen Jahren sollen auch diesmal wieder hochkarätige Kämpfer nach Holzminden kommen. Zwei Titelkämpfe soll es am Sonnabend, 21. Oktober, geben. Die Stadthalle öffnet an diesem Abend um 18 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr. Der Boxverband WBO führt gerade das Anmeldeverfahren vom Ibrahim durch. Fest steht schon jetzt, dass Mohammedali Bayat Farid (Katar) und Emil Markic (Kroatien) zwei von Kettybox-Promotion von Redzo Dedic in Holzminden kämpfen werden. Beide Kämpfer können auf starke Auftritte verweisen. Zudem trainieren sie mit hochkarätigen Boxern wie Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua. Mit dabei sein werden Omar Siala aus Hameln und Güney Ertak, der unter dem Namen „Zaza“ bekannt ist. An dem Abend wird aber nicht nur Boxsport geboten. Auch ein Showelement wird es geben. Sänger und Songwriter Cosmo Klein wird in der Stadthalle auftreten und die Besucher unterhalten. Karten gibt es unter anderem beim Täglichen Anzeiger in Holzminden. Erstmals wird Jamal Ibrahim in diesem Jahr einen Lieferservice für die Karten anbieten. Ibrahim ist unter 0172/5233904 zu erreichen. Neben Sitz- und Stehplätzen wird es auch diesmal wieder VIP-Tische geben, an denen es Essen und Trinken gibt. (fhm)