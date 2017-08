Die Münze zum Reformationsjubiläum

Im Logbuch des Caches zum Reformationsjubiläum finden sich bereits zahlreiche Einträge.

Holzminden (03.08.17). Geocaching ist nicht nur eine beliebte Freizeitaktivität, es ist in Holzminden auch eine außergewöhnliche Möglichkeit, das Reformationsjubiläum zu begehen. Extra zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ gibt es eine besondere Coin, die sich als Belohnung für das erfolgreiche Geocaching erwerben lässt. Schon seit einigen Monaten wird dieses Angebot des evangelischen Kirchenkreises Holzminden-Bodenwerder genutzt. So gut, dass es nur noch wenige Münzen gibt. Wenn man einen Blick in das Logbuch des Caches schaut, wird einem bewusst, welche Freude dieses Geocaching den Menschen bereitet. Am Sonnabend, 19. August, wird unter dem Ttel „Schätze sammeln – Luther geht cachen“ ein Geocaching-Event geboten. (fhm)

