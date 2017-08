Freikarten gewinnen für das Gartenfest Corvey

Der Park des herzöglichen Hauses wird eigens für das Gartenfestival geöffnet.

Corvey (02.08.17). Im Freien graben und pflanzen, sonnenbaden, wohlfühlen und feiern – nirgendwo ist es schöner als im eigenen Garten. Praktische Helfer, tolle Pflanzen und hübsche Accessoires machen alles zum noch größeren Vergnügen. Zu finden sind sie beim Gartenfest am Schloss Corvey in Höxter. Die ehemalige Benediktinerabtei mit seinem imposanten „Westwerk“ aus karolingischer Zeit ist UNESCO-Welterbe und an sich schon ein wunderbares Ziel. Aber während des Festes vom 11. bis 13. August ist Corvey das reinste Paradies. Eigens für das Gartenfest öffnet seine Durchlaucht Viktor V., Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey, seinen Privatgarten. Und der Tägliche Anzeiger verlost Freikarten zu diesem dreitägigen Genießer-Wochenende.

Lesen Sie mehr im TAH vom 3.August 2017