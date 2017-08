„Keine Belastung für die Bevölkerung“

Wangelnstedt/Arholzen (02.08.17). Das Genehmigungsverfahren für die umstrittene Erweiterung der Aschedeponie Lüthorst/Wangelnstedt liegt bereits auf der Zielgeraden (der TAH berichtete), da wendet sich der Samtgemeinderat Eschershausen-Stadtoldendorf noch einmal mit einem Appell an das Land, bei dem Verfahren die Sorgen der Bevölkerung vor Ort Ernst zu nehmen. In seiner Sitzung am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Arholzen einigte sich der Samtgemeinderat auf eine entsprechende Formulierung. Ursprünglich hatte die Fraktion der Grünen gefordert, dass sich der Samtgemeinderat einer bei der Bürgerversammlung im Juni verfassten Resolution anschließt. Damit konnte sich Antragsteller Thorsten Maiwald (Grüne) aber nicht durchsetzen. (niG)

