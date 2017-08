Drei auf einen Streich

Das Kragstuhlmuseum im Lauenförde.

Kreis Holzminden (03.08.17). Kultur lebt von der Vielfalt. Dieser altbekannten Weisheit folgen drei außergewöhnliche Museen, um Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Kunsterlebnis entlang der Weser zu ermöglichen. Seit Anfang August gilt: Wer das Museum Schloss Fürstenberg, das Forum Jacob Pins in Höxter oder das Kragstuhlmuseum in Lauenförde besucht, bezahlt in den beiden anderen Museen bei Vorlage der Eintrittskarte innerhalb der nächsten sieben Tage nur einen ermäßigten Eintrittspreis.

Das im März nach zweijähriger Umbaupause wiedereröffnete und mit großem Aufwand neu gestaltete Museum Schloss Fürstenberg lädt unter dem Motto „Faszination Porzellan – Sehen. Erleben. Begreifen.“ zur Zeitreise durch über 270 Jahre Porzellangeschichte ein. Dabei wird Mitmachen und aktives Erleben stets großgeschrieben, ob an Hands-on-Stationen in den Museumsräumen oder in der großen Besucherwerkstatt. Kleinen und großen Besuchern bietet sich so die Möglichkeit, direkt auf „Tuchfühlung“ mit dem Porzellan zu gehen. Egal ob Kannengalerie, Tassenspiel oder beim Tischdecken à la Mix and Match: Hier ist Anfassen ausdrücklich erwünscht.

Seit 1747 wird in der Porzellanmanufaktur Fürstenberg Porzellan von außergewöhnlicher Qualität hergestellt. Im Museum erleben die Besucher aber nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart der Manufaktur. Als einmaliges niedersächsisches Kulturgut strahlt Fürstenberg weit über die Landesgrenzen hinaus.

Das Forum Jacob Pins in Höxter befindet sich in dem aufwendig restaurierten Adelshof Heisterman von Ziehlberg aus der Renaissance mitten in der Altstadt von Höxter. Gewidmet ist es dem aus Höxter stammenden jüdischen Holzschneider und Maler Jacob Pins (1917 – 2005), der nach seiner Flucht aus Nazideutschland nach Israel ein weltweit anerkannter Künstler wurde. Seinen künstlerischen Nachlass – Werke von expressiver Kraft und oft tiefer symbolischer Bedeutung – vermachte er seiner Heimatstadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern. Das Forum widmet sich neben der Pflege und Aufarbeitung des Œuvres von Pins auch der Erinnerung an die jüdischen Familien der Stadt. Darüber hinaus ist das Forum mit seinem vielfältigen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen und sozialen Lebens der Stadt.

Das Tecta Kragstuhlmuseum in Lauenförde ist der Ort, wo Stühle fliegen und schweben. In vier von dem britischen Architektenpaar Peter und Alison Smithson entworfenen Pavillons – eingebettet in einen Landschaftspark – erwartet die Besucher eine herausragende Designausstellung: Die Kragstuhlsammlung lässt die Entwicklung des hinterbeinlosen Stuhls nachvollziehen, das Jean-Prouvé-Archiv zeigt über 100 Originale des französischen Architekten und Ingenieurs, in der Sammlung Urmodelle der Moderne begegnet man sowohl Schinkels Gußeisenstühlen als auch Stefan Wewerkas postmodernen Designs und in der Abteilung Anonyme Aristokraten werden namenlose, aber herausragende Entwürfe gewürdigt. Die Sammlungen des Kragstuhlmuseums sind über die Präsentation hinaus Arbeitsgrundlage der Firma Tecta und bieten einen spannenden Einblick in die Entwicklungsprozesse des Stuhldesigns.