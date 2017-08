Höxter: Garagenwand beschädigt und geflüchtet

Höxter (03.08.17). Vermutlich durch ein größeres Fahrzeug, eventuell einen Lkw, ist die Außenwand einer Garage, die sich im Zufahrtsbereich eines Autohauses an der Albaxer Straße befindet, beschädigt worden. Der Unfall muss zwischen Dienstag, 1, August, 17 Uhr und Mittwoch, 2. August, 07.50 Uhr, passiert sein. Der bislang unbekannte Unfallverursacher ist entweder aus dem Bereich des Hinterhofstellplatzes des Autohauses gekommen oder hat im Bereich der Unfallstelle sein Fahrzeug gewendet. Dabei geriet er gegen die Wand und beschädigte diese. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne eine Schadensregulierung zu gewährleisten. An dem Gebäude entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Da die Unfallstelle in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants ist, besteht die Möglichkeit, dass Zeugen den Vorgang beobachtet haben. Die Polizei in Höxter (Telefon 05271/ 9620) nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.