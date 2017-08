Suche nach der „freundlichen Toilette“

Im Internet nach öffentlichen Toiletten suchen, ist möglich. Für Holzminden gibt es aber nur einen Eintrag.

Holzminden (03.08.17). „Sind Sie schon einmal in der Stadt zum Einkaufen gewesen und haben plötzlich festgestellt, dass Sie dringend eine Toilette benutzen müssten? Sie wussten zwar, dass es in Holzminden auch öffentliche Toiletten gibt, zum Beispiel am Johannismarkt und am Seiteneingang der Stadtbibliothek. Viele Holzmindener kennen diese Standorte – aber was ist mit Gästen, die unsere Stadt bei einem Einkaufsbummel besuchen?“ fragt der Seniorenrat Holzminden. Und gibt auch die Antwort: „Für diese wären öffentliche Toiletten nur dann auffindbar, wenn die Standorte – insbesondere für Touristen oder Gäste – allgemein bekannt wären“. Jetzt wollen Seniorenrat und Stadtmarketing die Aktion „freundliche Toilette“ ins Leben rufen. (tah/bs)

