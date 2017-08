Ein provokanter Leserbrief und die Folgen

Eschershausen-Stadtoldendorf (03.08.17). Mit seinem provokanten Leserbrief im TAH zu Sporthallenbenutzungsgebühren in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf hat Eimens Bürgermeister Werner Allerkamp (SPD) in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates eine heftige Diskussion heraufbeschworen. Sie gipfelte in Rücktrittsforderungen an den Bürgermeister der Gemeinde Eimen – außerdem soll die Kommunalaufsicht den Vorgang prüfen. (nig)

