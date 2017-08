Klare Entscheidung für den Lebensmittelmarkt

Der Saal war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Bürger aus Bevern und auch aus den anderen Orten der Samtgemeinde waren gespannt, welche Weichen der Rat für die Zukunft stellt.

Bevern (03.08.17). Keiner konnte sich erinnern, wann der Saal des Gasthauses Hesse bei einer Gemeinderatssitzung zuletzt so voll gewesen ist. Doch am Donnerstagabend ging es in Bevern ja auch um die elementare Frage „Seniorenheim oder Supermarkt?“ Auch wenn das einige Ratsherren in dieser krassen Form nicht hören wollten und ausdrücklich betonten, dass in Bevern doch sicher Platz für beide Projekte wäre. Die Stimmung im Saal jedenfalls, und das hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet, tendierte in Richtung Markt. Und dem offensichtlichen Wunsch der Bevölkerung konnte sich auch der Rat nicht verschließen. Nach einer unerwartet kurzen Debatte fiel die Entscheidung mehr als deutlich: Bei lediglich zwei Enthaltungen (von Bürgermeister Ernst Warnecke, FDP, und Martin Decker, SPD) stimmte der Rat des Fleckens Bevern dafür, das Grundstück neben der evangelischen Kirche für die Errichtung eines Verbrauchermarktes zu überplanen. (rei)

