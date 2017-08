Gröne-Elf trifft zwei Minuten vor Schluss

Der Boffzer Torben-Christian Perl (links) zieht dem Sver Yama Safi davon und ist auch durch einen beherzten Griff des Holzmindeners nicht zu stoppen.

Holzminden (03.08.17). Mit einigen wetterbedingten Anlaufschwierigkeiten sind der SV Holzminden und der FC Boffzen zu ihrem ersten offiziellen Auftritt in der Saison 17/18 gestartet. Die erste Runde im Fußball-Bezirkspokal wurde angesetzt, abgesagt und erneut angesetzt. Schließlich musste sogar das Heimrecht getauscht werden, um diese Partie fristgerecht über die Bühne zu bringen. Dass sich der SV Holzminden gestern Abend mit 0:1 geschlagen geben musste, war vorher nicht unbedingt erwartet, und ein hartes, zähes Stück Arbeit. Am Ende hätte eigentlich keines der beiden Teams den Sieg verdient gehabt. Den Treffer des Abends erzielte Marvin Meilenbrock zwei Minuten vor dem Ende und war die bittere Quittung für die Arglosigkeit, mit der der SV in der zweiten Halbzeit richtig gute Chancen ausgelassen hat. Beiden Mannschaften merkte man an, dass sie einige Ausfälle zu verkraften hatten. Von Beginn an entwickelte sich eine Begegnung, die eher Freundschaftsspiel-Charakter hatte und weniger an ein Bezirkspokal-Derby erinnerte. Beide Teams gingen ausgesprochen freundlich miteinander um. Es herrschte Ruhe auf dem Platz, ruhiger war es wohl nur auf dem benachbarten Friedhof in der Allersheimer Straße. Beide Seiten begegneten sich im ersten Durchgang auf Augenhöhe. Chancen blieben aber zunächst Mangelware. Es lief bei beiden Teams noch lange nicht rund, so dass schon nach kurzer Zeit so etwas wie Langeweile aufkam. Schnell war klar: Wer hier das erste Tor schießen würde, würde den Platz als Sieger verlassen. Doch soweit kam es im ersten Durchgang nicht. Beide Teams zeigten sich zwar bemüht, wechselten nach wenig unterhaltsamen 45 Minuten torlos die Seiten. Einziger Höhepunkt auf Seiten der Lotze-Elf war ein Pfostenschuss von Ramon Schreiner drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff. In den zweiten Durchgang startete der SV Holzminden wesentlich engagierter als die Gäste-Auswahl. Der FC Boffzen fand sich mehr und mehr in der eigenen Hälfte wieder und musste mit ansehen, wie der SV gute Chancen zur Führung sträflich vergab. Ramon Schreiners Freistoß aus rund 30 Metern klatschte an den Pfosten, Rami Shallash brachte das Kunststück fertig, den Ball frei vorm leeren Tor in die Wolken zu dreschen. Kurz darauf verfehlte Kevin Wilms den FC-Kasten aus spitzen Winkel. Weitere Chancen durch Wilms und Schreiner wurden fahrlässig vergeben. So lief die Zeit runter, der längst überfällige Treffer für den SV Holzminden blieb aus. In den letzten zehn Minuten drückte der SV auf die Führung, ging immer mehr Risiko ein. Und der FC konterte. Eine Überzahlsituation in der SV-Hälfte nutzte Marvin Meilenbrock zur überraschenden 1:0-Führung mit einem Schuss aus 20 Metern ins rechte Eck. Torwart Marcel Krämer war bei diesem Schuss in den oberen Torwinkel machtlos. Somit zieht der FC als Außenseiter in die zweite Pokalrunde ein. SV Holzminden: Marcel Krämer – Yannick Holtz, Ömer Can Tuzun, Ramon Schreiner, Kevin Wilms, Ramzi Gafzi, Yamar Safi, Omran Bero, André Bröhland, Jonah Sandforth, Mats Lüttmann. FC Boffzen: Nico Koschick – Torben-Christian Perl, Fabio Mancini, Christopher Leßmann, Niklas Hanatschek, Marvin Meilenbrock, Johannes Urlacher, Alexander Böddeker, Calvin Böke, Sebastian Kerscher, Tim Witte. (ue)