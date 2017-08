„Der Handlungsdruck beim Markt ist größer!“

CDU und FDP (Foto) ließen sich vom „Handlungsdruck“ für die Zukunft des Supermarktes leiten. Die SPD hatte schon im Frühjahr ihre Pro-Markt-Position verkündet.

Bevern (04.08.17). Es war eine denkwürdige Sitzung des Gemeinderates Bevern. Selten war es so offensichtlich, dass mit einer einzigen Abstimmung die Weichen für die Zukunft in die eine oder die andere Richtung gestellt werden können. Wobei der Tenor aller Fraktionen war: Auch der Investor für ein Seniorenheim ist im Ort hoch willkommen! Allerdings, so lautete eine Begründung für die Entscheidung zugunsten des Marktes, sei der Handlungsdruck auf dieser Seite größer. Am Ende der kurzen Debatte war es Thomas Junker (CDU), der etwas auf die „Euphoriebremse“ trat und daran erinnerte, dass es hier „nur“ um eine Grundsatzentscheidung ging. Heute schon auf einen neuen Supermarkt anzustoßen, dafür sei es sicherlich noch zu früh! (rei)

Lesen Sie mehr im TAH vom 05.08.17