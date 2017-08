„Eine kreisweit einzigartige Leistung“

Bürgermeister Dehne verglich das Dorfgemeinschaftshaus mit dem Kölner Dom.

Arholzen (04.08.17). Schon von weitem sieht man sein Dach in die Höhe ragen, strahlt die frische Holzfassade, erschallen die Klänge seines Innenlebens: Das Dorf Arholzen hat eine neue Seele. „Was den Chinesen ihre Mauer, den Hamburgern ihre Philharmonie oder den Kölnern ihr Dom, das bedeutet den Arholzenern ihr Dorfgemeinschaftshaus“, lautet der Spruch des Tages von Bürgermeister Karl Dehne. Auch ohne den höchsten Turm oder die luxuriöseste Glaswand ist das kernsanierte Dorfgemeinschaftshaus ihr neues Schmuckstück. Und ihr neuer Stolz. Denn was so manch anderer in jahrzehntelanger, milliardenschwerer Arbeit errichten lässt, lassen die Arholzener, indem sie selbst mit anpacken, in anderthalb Jahren in die Höhe wachsen. Am Freitag war der Moment der feierlichen Einweihung gekommen. (lea)

