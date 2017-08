„Was wir brauchen ist Transparenz…“

Vertreter aus Politik und Verwaltung, Betreiber der Betriebe und Gutachter unterschiedlicher Sachgebiete stellten sich den Fragen der Anwohner.

Eschershausen (04.08.17). Seit es Gewissheit über die KANN- Nachfolge im Bereich der Gniesbreite gibt, schießen in Eschershausen Gerüchte über mögliche Altlasten, zu erwartende Lärm- und Staubbelästigungen sowie den neuen Bebauungsplan ins Kraut. Eine Informationsveranstaltung mit zahlreichen Fachleuten sollte nun Licht in das weitere Procedere zur KANN-Nachfolge bringen. Und für Bürgermeister Hermann Grupe war am Ende der Veranstaltung eines klar: „Was wir brauchen ist Transparenz und ein gemeinsames Miteinander.“ Nur knapp 40 Einwohner, darunter nicht wenige, die weitab der ehemaligen KANN-Liegenschaften wohnen, hatten sich zu der lange angekündigten Info-Veranstaltung zur Nachnutzung der ehemaligen KANN-Liegenschaften in der Aula des Raabe-Schulzentrums eingefunden. (jbo)

