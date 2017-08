Einschulung im Kreis Holzminden: "Jetzt geht's los!"

Finn, Moritz, Mohammed und Maximilian wurden in die Grundschule Bevern eingeschult. Die reflektierenden Kragen sollen sie auf ihrem Schulweg schützen

Kreis Holzminden/Bevern (05.08.17). Für mehr als 350 Kinder hat am Sonnabend im Kreis Holzminden die Schule begonnen. Sie wurden am Sonnabendmorgen eingeschult. Für die Autofahrer bedeutet das: Sie müssen jetzt besonders auf die Erstklässler achten, die ihren Schulweg erst kennenlernen müssen und noch nicht so aufmerksam im Straßenverkehr sind. Verkehrswacht Weser-Solling und Volksbank Weserbergland verteilten zum Schulanfang reflektierende Kragen an die "i"-Männchen. Der TAH war bei der Einschulung in der Grundschule Bevern mit dabei.

