MTV Altendorf feiert Geburtstag - mit einem Tag der offenen Turnhalle

Eindrucksvoll: Die Demonstration von Doce Pares Eskrima beim Festakt.

Holzminden (05.08.17). Am Freitag Abend gab es den offiziellen Festakt und den Festball im "Altendorfer Hof", am heutigen Sonnabend einen "Tag der offenen Turnhalle". Zum 120-jährigen Jubiläum lädt der MTV Altendorf zum Mitmachen ein. Ab 14 Uhr kann man in der vereinseigenen Turnhalle an der Pauli-Kirche ins Rhönradturnen hineinschnuppern, Doce Pares Eskrima kennenlernen, Trampolin springen, Tischtennis spielen. Außerdem stellen sich die Er+Sie-Gruppe vor, gibt es Zumba- und Judo-Vorführungen.