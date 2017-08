Gefahrgutunfall in Hameln-Afferde: Ammoniak ausgetreten

Hameln (05.08.17). Am Sonnabend gegen 13.40 Uhr, kam es in einem Pharmaunternehmen in Hameln-Afferde zu einem Gefahrgutunfall. In einem Betriebsgebäude der Firma an der Straße "Langes Feld" hatte sich nach ersten Erkenntnissen eine Schlauchleitung gelöst. Dadurch kam es in einem Raum zum schlagartigen Entweichen von Ammoniak. Der Ammoniak-Austritt löste die Brandmeldeanlage aus. Dadurch konnten die Mitarbeiter ohne Gefährdung noch vor Eintreffen der zeitgleich alarmierten Feuerwehr ins Freie flüchten. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte die Einsatzstelle lokalisieren und unschädlich machen. Der Schadensort ist außer Betrieb und wird von einer Spezialfirma instandgesetzt. Eine Gefährdung der Bevölkerung oder Mitarbeiter des Betriebes habe nach ersten Auskünften konkret nicht bestanden. Die Feuerwehr hatte in der Umgebung des Einsatzortes mehrmals Messungen vorgenommen. Neben Polizei und Rettungsdienst waren über 130 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hameln, Afferde, Rohrsen, Hastenbeck, Tündern und Emmerthal, einschließlich des Gefahrgutzuges, im Einsatz.