Hameln: Leiche in Gaststätte - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Spurensicherung

Hameln (06.08.17). In einer Gaststätte am Berliner Platz in Hameln ist am Sonntag Vormittag eine leblose Person aufgefunden worden. Die Auffindesituation deutete sofort auf ein Tötungsdelikt hin, teilte die Polizei mit. Noch in den Vormittagsstunden könnte die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Gegen 10.30 Uhr hatten ein 24-Jähriger die Gaststätte am Berliner Platz / Ecke Gertrudenstraße betreten und hinter dem Tresen eine leblose Person entdeckt. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Auffindesituation deutet auf ein Tötungsdelikt hin, so dass der Tatort sofort abgesperrt und an die Spurensicherung übergeben wurde. Die Identität des Toten war am Sonntag noch unbekannt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stieß die Polizei auf einen 38-jährigen Mann als tatverdächtige Person. Dieser Mann wurde kurz darauf in der Hamelner Südstadt vorläufig festgenommen. Am Sonntag liefen noch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort; es wurden mehrere Personen polizeilich vernommen.

Zu Hintergründen und zur Motivlage konnte die Polizei noch keine Angaben machen.