Der MTV Altendorf… „wichtiger denn je!“

Sich einmal auf dem Rhönrad beweisen, auch das war beim Tag der offenen Turnhalle möglich.

Holzminden (06.08.17). Wenn man beschreiben sollte, was den MTV Altendorf ausmacht, was müsste dann genannt werden? Die mehr als 1.000 Mitglieder, die neun Sportarten, acht Abteilungen und 45 Übungsgruppen? Das große Engagement in der Arbeitsgemeinschaft Altendorfer Vereine? Vielleicht beschreibt eine Begebenheit sehr genau, wie die Altendorfer ihren Sportverein leben: In Berlin, beim Deutschen Sportfest, sollte der Vorsitzende Hermann Meyer die Sportplakette des Bundespräsidenten entgegennehmen, die Vereinen für besonders großes und langjähriges Engagement verliehen wird. Er hat sich geweigert, darauf bestanden, sie in Holzminden, in Altendorf, ausgehändigt zu bekommen – im Rahmen eines Festaktes zum 120-jährigen Bestehen des Vereins. Und in diesem Rahmen erklärt er seinen Vereinsmitgliedern: „Es ist für jeden Vorsitzenden ein Highlight, eine solche Ehrung zu erfahren. Aber es ist ein Verdienst von Euch allen, der Verein existiert ja nur durch Euch“. (bs)