Gedemütigt, verprügelt, ausgeschieden

Golüwa-Spielührer Erkan Yasar muss sich gegen Henrik Ratay behaupten. Links: Niclas Homeyer.

Golmbach. So hatten sich die Verantwortlichen, Spieler und Zuschauer der SG GoLŸWa den gestrigen Sonntag sicherlich nicht vorgestellt. In der ersten Runde des Allersheimer Kreispokal setzte es nŠmlich, vor den Augen von rund 150 Zuschauern, eine bittere 1:8 Klatsche gegen den TSV Holenberg.

Dabei ging die SG couragiert in die Anfangsphase des ãForstbachtalderbysÒ, weshalb man in den ersten Minuten mehr Spielanteile hatte. Die erste Chance hatte jedoch das Wessel-Team, die zunŠchst ungenutzt blieb. Kurz darauf erzielte der TSV, nach einer Freisto§hereingabe, die 1:0-FŸhrung durch Kai Loewenich. Damit war der Knoten seitens der Holenberger geplatzt, so dass sich Chancen im Minutentakt ergaben bis TSV-KapitŠn Kevin Suchy nach 19 Minuten auf 2:0 erhšhte. Die SG kam derweil Ÿberhaupt nicht ins Spiel und wies zu viele Defizite in der Defensive auf. Dies wurde dem SG-Keeper Evrim Balik in der 21. Minute auch zum VerhŠngnis als TSV-Mann Patrick Schiermeister mit gro§em Vorsprung alleine auf seinen Kasten zulief. Im Stile des Manuel Neuers verlie§ Balik seinen Kasten und versuchte grŠtschend den Ball abzufangen, wobei er aber Ball und Gegner traf, so dass dem Unparteiischem Frank Nolde keine Wahl blieb anstelle eines Platzverweises. Fraglich bleibt jedoch, ob TSVer Patrick Schiermeister zuvor im Abseits stand, was natŸrlich zu gro§er Unruhe seitens der SG fŸhrte.



Eben jener TSV-Spieler schoss in der 26. Minute auch das 3:0, welches auch gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete.

Nach der Pause erglimmte ein Hoffnungsschimmer fŸr die SG GoLŸWa, weil †nsal Ucar nach starkem Sprint auf 1:3 verkŸrzte. Zu Lasten der SG erzielte erneut Kevin Suchy im Gegenzug den Treffer zum 4:1. WŠhrend dieses Spielzuges kam es zu einem Zweikampf zwischen dem TSVer Andre Wolf und SG-KapitŠn Erkan Yasar, bei dem sich der TSVer eine Rippenverletzung zuzog. Nach RŸcksprache mit seinem Assistenten zeigte Schiri Nolde erneut die Rote Karte, womit die SG nun doppelt belastet war. Im weiteren Spielverlauf war der TSV daher noch Ÿberlegener, weshalb die Partie Trainingspielcharakter einnahm. Die weiteren vier Treffer fŸhrten letztlich zum 8:1 Endstand.

TSV-Trainer Wessel war damit natŸrlich durchweg zufrieden: ãDas Team hat all unsere PlŠne umgesetzt. Wir haben stets ruhig gespielt und verdient gewonnen.Ò Den verdienten Sieg musste auch SG-Vorsitzender Sven HŠder, mit einer EinschrŠnkung, neidlos anerkennen: ãHolenberg war hier eindeutig das bessere Team und hat auch verdient gewonnen. Beim Ergebnis ist das Schiedsrichtergespann allerdings mitverantwortlich, weil zu viele fragliche Situationen gegen uns entschieden wurden, so dass wir uns in Unterzahl kaum zur Wehr setzen konnten!Ò

SG GoLŸWa: Evrim Balik – Said Mohamad Mosawi (25. Mehdi Behroz Nodehi), Marvin Scholz, Alexander Gurski, Can Fikri Yasar, Alexander Schlund (Mohammad Arabzada), Erkan Yasar, Andrej Stricker (63. Mahmoud Al Massri), †nsal Ucar, Kevin Bisset, Tien Dat Nguyen.

TSV Holenberg: Sascha Bršmer – Matthias Kumlehn, AndrŽ Wolf (53. Jan Weirauch), Patrick Schiermeister (64. Bennet LautenschlŠger), Lennart Homeier, Niclas Homeier, Kevin Suchy, Jan Naumnik (68. Anton Edich), Simon Weirauch, Kai Loewenich, Henrik Ratay.