Landrätin Schirmherrin für KSB-Gutscheinaktion

Schulanfängerin Mareike König aus Derental freut sich über die Möglichkeit, neue Sportarten auszuprobieren. Landrätin Angela Schürzeberg (von links) hat erneut die Schirmherrschaft für die Gutschein-Aktion der Sportjugend im Kreissportbund Holzminden übernommen, für die sich Sportjugendvorsitzende Irmgard Schrader und ihre Vorstandsmitglieder Damian Leszczynski und Kolja Kowalski engagieren.

Kreis Holzminden (07.08.17).Mit Beginn des neuen Schuljahres ist eine Aktion gestartet, die so langsam schöne Tradition wird: Im ganzen Kreis Holzminden werden an neu eingeschulte Kinder Gutscheine der Sportjugend im Kreissportbund Holzminden zum Hineinschnuppern in einen Sportverein verteilt. Die Kinder haben damit die Möglichkeit, eine neue Sportart intensiv auszuprobieren, um festzustellen, ob sie auch langfristig Spaß daran haben könnten „Bei Kindern und Jugendlichen ist der Sport für eine gute körperliche und geistige Entwicklung von besonderer Bedeutung. Deshalb habe ich gern wieder die Schirmherrschaft für die Gutscheinaktion des Kreissportbundes übernommen.“ Landrätin Angela Schürzeberg hofft gemeinsam mit den Initiatoren, dass möglichst viele Mädchen und Jungen die Chance wahrnehmen und kostenlos in einen Sportverein hineinschnuppern. „Die Aktion funktioniert ganz einfach“, sagt Sportjugend-Vorsitzende Irmgard Schrader. „Zwei Monate lang können die Kinder in einem Sportverein mitmachen, ohne einen Cent Beitrag zahlen zu müssen!“ Mehr als 600 Gutscheine werden deshalb an den Grundschulen während der ersten Elternabende verteilt, um den Erstklässlern dieses tolle Angebot zu machen. „So können sie in Ruhe ausprobieren, ob ihnen Turnen, Fußball, Tischtennis oder welche Sportart auch immer in den Vereinen angeboten wird, Spaß macht.“ In den nächsten Monaten werden in den Sportvereinen also zahlreiche neue Gesichter auftauchen. „Sport verbindet Menschen. Die Sportvereine sind das Rückgrat des sportlichen Lebens“, schätzt Landrätin Schürzeberg das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Übungsleiter und Trainer. „Sportliche Erfolge geben Selbstvertrauen in das eigene Können und oftmals bilden sich im und durch den Sport Freundschaften heraus, die ein ganzes Leben lang halten“, ergänzt Irmgard Schrader. Welche große Chance diese Aktion bietet, um Nachwuchs zu gewinnen, haben die Sportvereine im Kreis Holzminden längst erkannt. Deswegen ist Irmgard Schrader zuversichtlich, dass diese den Kindern erneut reizvolle Angebote unterbreiten und sie gut betreuen. „Der Versicherungsschutz für die ‚Schnupperkinder‘ wird wieder durch den Kreissportbund abgedeckt“, erinnert Schrader. Sie hofft – genauso wie Landrätin Schürzeberg – auf eine rege Beteiligung und setzt dabei auch ein wenig auf die Unterstützung von Eltern und Lehrern. (red)