Polizei nimmt Tatverdächtigen zu Tötungsdelikt fest“

Hameln (07.08.17) - Bei der leblosen Person, die am Sonntagvormittag in einer Gaststätte aufgefunden wurde, handelt es sich um einen 49-jährigen albanischen Staatsbürger, der schon längere Zeit in Hameln wohnt. Der Mann soll aushilfsweise hinter dem Tresen der Gaststätte gestanden haben. Die Obduktion ergab, dass der 49-jährige aufgrund von massiver stumpfer Gewalt gegen Hals und Kopf verstorben ist.Der 38-jährige Tatverdächtige wird in Kürze einem Haftrichter vorgeführt. (r).