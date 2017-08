Eine Hymne für Holzminden

Andreas Klingenberg hatte die Idee zu einer Holzminden-Hymne.

Holzminden (07.08.17). An der Elbe schmettern sie „Hamburg, meine Perle“, an der Pader „Paderborn, Paderborn“. Und hier? Das Weserlied? Vielleicht. Das Niedersachsenlied? Da hapert‘s schon bei der ersten Strophe. Die Holzmindener selbst haben kein Lied. Das wird sich jetzt ändern. Holzminden bekommt seine Hymne. Die CDs sind bereits gebrannt. Premiere ist auf dem Holzmindener Schützenfest, am Sonnabendabend, 19. August. Die Idee dazu hatte Andreas Klingenberg. Eigentlich ist er Bäckermeister und aktiver Schütze und weniger Liedertexter und Plattenproduzent. Aber das starke Wir-Gefühl, dass so ein Lied, so eine Hymne, vermitteln kann, das hat ihn gepackt. Und mit ihm der Wunsch: „Das brauchen wir auch für Holzminden“. (bs)

