Deutz Willi ist wieder in Deutschland!

Winfried Langner in St. Petersburg. Jetzt bekam er Post von der Generalkonsulin.

Lauenförde (07.08.17). Am heutigen Dienstag werden Winfried Langner, sein Traktor „Robert“ und der Campingwagen namens „Schnecke“ nach rund zweieinhalb Monaten und über 3.000 Kilometern Fahrt endlich wieder nach Deutschland heimkehren. Mit dem Schiff legt das mittlerweile berühmte Trio das letzte Stück des Rückweges von St. Petersburg zurück bis nach Kiel. Doch in seinem Heimatort Lauenförde wird Deutz-Willi frühestens Ende August erwartet – er hat nämlich noch eine Menge vor auf dem Weg von der Ostsee bis an die Oberweser, verriet seine Tochter Sabine Langner-Uslu dem TAH. (rei)

Lesen Sie mehr im TAH vom 08.08.17