Ballenpresse und Weizenstroh brennen lichterloh

Die Ballenpresse wurde vom Feuer komplett zerstört.

Negenborn (08.08.17). Nach dem Abernten eines Weizenfeldes neben der L580 zwischen Negenborn und Arholzen wollte ein Landwirt gestern am späten Vormittag das Stroh zu Ballen pressen. Als er bemerkte, dass die Ballenpresse zu brennen begonnen hatte, zog er die Maschine mit dem Traktor noch „aus dem Wind“ und so weit wie möglich vom Stoppelfeld. Er konnte aber nicht verhindern, dass circa 200 Quadratmeter Feld in Flammen gerieten. Die Ballenpresse wurde vom Feuer völlig zerstört. Etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den Samtgemeinden Bevern und Stadtoldendorf waren vor Ort, um die Maschine und den Stroh-Brand zu löschen. Warum die Ballenpresse brannte, ist noch unklar. (bs)