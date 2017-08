Zwei Ausschüsse, ein Thema: Schule

Holzminden (08.08.17). Die schulfreie Zeit ist auch für die Politik vorbei: Am Donnerstag, 10. August, geht es wieder um den Schulringtausch. Dann bekommen die Kreistagspolitiker die aktuellen Planungen zur Billerbeckschule auf den Tisch. Das passiert in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport und des Ausschusses für Finanzen und Gebäudemanagement. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr in der Cafeteria der Berufsbildenden Schulen Holzminden. Die Verwaltung wünscht sich auch möglichst viele interessierte Zuschauer. (bs)