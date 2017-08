Förderurkunde für das Hallenbad Höxter überreicht

Übergabe der Förderurkunde.

Höxter (08.08.17). Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Florian Pronold hat Dienstag die Förderurkunde aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen Bereich Sport, Jugend, Kultur“ für das Hallenbad an die Baudezernentin der Stadt Höxter, Claudia Koch, übergeben. Mit dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ fördert das Bundesbauministerium 2016 bis 2020 überregional wahrnehmbare, größere Projekte der sozialen Infrastruktur mit einem besonderen Qualitätsanspruch. An der Übergabe des Bewilligungsbescheides haben auch die Mitglieder des Bundestages, Christian Haase und Petra Rode-Bosse, teilgenommen. „Wir freuen uns, dass der Bund vier Million Euro in den Ausbau der sozialen Infrastruktur von Höxter und somit den Hallenbadneubau investiert“, so Claudia Koch.